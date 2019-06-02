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DHA DIŞ - İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 3 Suriyeli asker öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 09:17 | Son Güncelleme

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail'in Suriye'ye füze saldırılarında bulunduğunu; saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suriye (DHA) - Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail'in Suriye'ye füze saldırılarında bulunduğunu; saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haberde, İsrail'in, işgal ettiği Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'nden 03:22'de hava saldırılarına başladığı ve Şam'ın güney batısındaki mevzilerin hedef alındığı, Suriye hava sisteminin bu füzeleri düşürdüğü; İsrail'in 04:10’da Kunaytra doğu kırsalına yönelik bir kaç füze ile düzenlediği saldırısı sonucunda ise 3 askerin hayatını kaybettiği, 7 askerin de yaralandığı belirtildi.

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