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DHA DIŞ - İtalya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Büyükelçi Esenli: İtalya'nın tavrı hayret verici

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 10:11 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Suriye'de yürütmekte olduğu Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için İtalya Dışişleri Bakanlığı'na çağırılan Büyükelçi Murat Salim Esenli, bu ülkenin tepkisini hayret ve hayal kırıklığıyla karşıladıklarını belirtti.

Esma Çakır, Roma (DHA) - Türkiye'nin Suriye'de yürütmekte olduğu Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için İtalya Dışişleri Bakanlığı'na çağırılan Büyükelçi Murat Salim Esenli, bu ülkenin tepkisini hayret ve hayal kırıklığıyla karşıladıklarını belirtti.
Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, bakanlığa çağrılmasının ertesi gününde İtalya'daki yerli ve yabancı basın mensuplarını bilgilendirmek için bir basın toplantısı düzenledi ve soruları yanıtladı.
Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yanlış anlamaları ve bilgi eksikliklerini gidermek amacıyla bu toplantıyı düzenlediğinin altını çizen Esenli, Türkiye'nin PYD/YPG ve diğer terör örgütleriyle aynı kararlılıkla mücadele ettiğini, Barış Pınarı Harekatı'ndan daha önce, DEAŞ ve PYD/YPG terör örgütlerine karşı yürüttüğü Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla bu konudaki kararlılığını ortaya koymuş olduğunu, Türkiye'nin kendi ordusuyla binlerce DEAŞ militanını etkisiz hale getiren tek ülke olduğunu dile getirdi.
talya, Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK ile PYD/YPG’nin aynı terör örgütünün parçaları olduğunu, bunu sadece Türkiye'nin değil, dönemin ABD Savunma Bakanı Ashten Carter'ın 2016 yılında ABD Kongresi’ne verdiği ifadede teyit ettiğini, ABD Özel Operasyonlar Komutanı Orgeneral Raymond Thomas'ın ise 2017 yılında yaptığı bir konuşmada, Türkiye'nin itirazlarının önüne geçilmesi amacıyla YPG'nin adının 'Suriye Demokratik Güçleri' olarak değiştirildiğini belirttiğini, dolayısıyla Suriye Demokratik Güçleri’nin PYD/YPG terör örgütünün kamuflajından başka bir şey olmadığını söyleyen Esenli, "Esasen müttefiklerimiz de dâhil bu hususu herkes biliyor" dedi.
"BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜ, BİR DİĞER TERÖR ÖRGÜTÜYLE ORTADAN KALDIRMAK TEHLİKELİ"
Basın toplantısında soruları da yanıtlayan Büyükelçi Esenli, Barış Pınarı Harekatı'nın DEAŞ'ın işine yarayıp yaramayacağına ilişkin bir soruya, bu harekatın hiçbir biçimde DEAŞ'ın güçlenmesine yardımcı olmadığını, aksine PYD/YPG güçlerinin zamanında DEAŞ'la müzakereler yaparak DEAŞ militanlarının Rakka'dan serbestçe ayrılmalarına izin verdiğini hatırlatmak istediğini dile getirerek, "Bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle ortadan kaldırmaya çalışmak son derece tehlikeli ve yanlış" ifadesini kullandı.
Perşembe akşamı İtalya Dışişleri Bakanlığı'na davet edilmesiyle ilgili soruya cevaben ise Büyükelçi Esenli, Dışişleri Bakan Yardımcısı Marina Sereni'yle uzun süren bir görüşme gerçekleştirdiğini, harekatın başlangıç noktasını ve amaçlarını ayrıntılı bir biçimde anlattığını, ancak bu hususların İtalyan tarafına ilk defa aktarılmadığını da ekledi.
"Ülkemiz NATO'nun 1952'den beri sorumlu bir üyesi" diyen Esenli, diğer NATO ülkelerinin de sorumluluk bilinci içinde müttefiklik konseptine uygun hareket etmelerini beklediklerini, stratejik ortakları olduğunu düşündükleri ve düzenli olarak siyasi istişarelerde bulundukları İtalya'dan da beklentilerinin bu olduğunu söyledi.
Esenli, İtalyan hükümetinden bu harekata karşı gelen açıklamaların ise kendilerinde hayret ve hayal kırıklığına yol açtığını ifade etti.
"BU HAREKATTAN DOLAYI BİZİ ELEŞTİREN TERÖRE DESTEK VERİYORDUR"
Büyükelçi Esenli, ülkelerinin tutumunu Birleşmiş Milletler (BM) de dâhil tüm uluslararası platformlarda 8 yıl boyunca anlattıktan sonra halen harekata yönelik eleştiri ve olumsuz yorumlar yapılmasını PYD/YPG terör örgütüne destek olarak algılayacaklarını da belirtti.
Esenli, bir terör örgütüne 'müttefiklik' sıfatı yakıştırılmasının tümüyle yanlış ve son derece tehlikeli olduğunu, PYD/YPG ile ilgili olarak çizilen bu romantik görüntünün ne zaman ortadan kalkacağını, gerçek yüzünün ne zaman anlaşılacağını sabırsızlıkla beklediklerini de söyledi.
Büyükelçi Esenli, İtalya'nın Alto Adige Bölgesi'nin Avusturya'dan veya Piyemonte Bölgesi'nin Fransa'dan havan topları ve füzelerle vurulması halinde İtalyan Hükümeti'nin ne yapacağını sorgulayarak, onların da tıpkı Türkiye gibi gerekli önlemleri alacağını, bunun başka çözüm yolu olmadığını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Büyükelçi Murat Salim Esenli'nin basın toplantısından genel görüntüler ve açıklamaları

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