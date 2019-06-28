HABER

DHA DIŞ- İtalya’da ‘çocuk ticareti’ operasyonu: Belediye başkanı gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 17:03 | Son Güncelleme

İtalya’da kendi aileleri tarafından istismar edildikleri ‘empoze edilerek’ beyni yıkanan çocukların üvey ailelere ‘satılma’ iddiasıyla, aralarında belediye başkanının da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

İtalya, (DHA)- İtalya’da kendi aileleri tarafından istismar edildikleri ‘empoze edilerek’ beyni yıkanan çocukların üvey ailelere ‘satılma’ iddiasıyla, aralarında belediye başkanının da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.
Olay, İtalya’nın Reggio bölgesinde meydana geldi. Polis, kendi aileleri tarafından istismar edildikleri ‘empoze edilerek’ beyni yıkanan çocukların üvey ailelere ‘satılma’ iddiasıyla içlerinde Bibbiano Belediye Başkanı Andrea Carletti’nin de olduğu 18 kişiyi gözaltına aldı.
İtalyan medyası, çocukların, kendi aileleri tarafından cinsel istismara maruz kaldığı konusunda şebeke tarafından ikna edilerek, bu amaçla para karşılığında şebekenin yakınlarına ve arkadaşlarına satılacağı iddia edildi. İddialara göre şebekenin çocuklarla yapılan psikoterapi seansları ve uygulanan elektroşok sonucunda hafızalarının değiştirilmesini amaçladığı bildirildi. Şebeke, öncesinde çocukları dezavantajlı ailelerden uzaklaştırmak için sahte raporlar hazırladı ve daha sonra çocukları gerçekten istismara uğradıkları konusunda ikna etmeye başladı.
G20 Liderler Zirvesi kapsamında Osaka’da bulunan İtalyan Başbakanı Guiseppe Conte olaya dair yaptığı açıklamada, “Bu suçlamalar, eğer doğruysa, korkutucu ve şok edici” dedi.
Şebeke aynı zamanda, ‘reşit olmayanları kötüye kullanma’, ‘gücün kötüye kullanılması’, ‘zina’, ‘sahte delil üretme’ gibi birçok suçtan suçlanıyor. İtalyan medyası, onlarca kişinin de soruşturma altında olduğunu bildirdi.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Kars Valisi Türker Öksüz LGS Türkiye birincisini ödüllendirdiKars Valisi Türker Öksüz LGS Türkiye birincisini ödüllendirdi
İstanbul Valisi Yerlikaya’dan LGS’de tam puan alan öğrencilere hediyeİstanbul Valisi Yerlikaya’dan LGS’de tam puan alan öğrencilere hediye
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme: Tahliye talepleri reddedildi

Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme: Tahliye talepleri reddedildi

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Son dakika: MİT TIR'ları davasında karar

MİT TIR'ları davasında karar

AYM'den Osman Kavala'nın 'ihlal' başvurusuna ret

AYM'den Osman Kavala'nın 'ihlal' başvurusuna ret

Son dakika! İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti (Hayri Baraçlı kimdir?)

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Efsane Türk doktor Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

Efsane Türk doktor Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.