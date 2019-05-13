DHA DIŞ - İtalya'da nehir taştı, birçok ev sular altında kaldı

İtalya (DHA) - İtalya'da son bir haftadır etkili olan yağış, ülkenin kuzeyinde birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Taşan Savio nehri birçok evi su altında bıraktı.

İtalya'nın kuzey doğusunda Emilia-Romagna bölgesinde Forli-Cesena şehrinde Savio nehri taştı. Bölgede birçok ev ve arazi sular altında kaldı. Evlerinde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı. Bölgede ana yollar hala açık olmasına rağmen, su basan birçok yol kullanılamaz durumdu. Bölgedeki durumu ise kurtarma ekipleri havadan görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Havadan görüntüler

Su basmış olan yollar

