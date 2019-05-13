HABER

DHA DIŞ - İtalya'da nehir taştı, birçok ev sular altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 16:06 | Son Güncelleme

İtalya'da son bir haftadır etkili olan yağış, ülkenin kuzeyinde birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi.

İtalya (DHA) - İtalya'da son bir haftadır etkili olan yağış, ülkenin kuzeyinde birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Taşan Savio nehri birçok evi su altında bıraktı.

İtalya'nın kuzey doğusunda Emilia-Romagna bölgesinde Forli-Cesena şehrinde Savio nehri taştı. Bölgede birçok ev ve arazi sular altında kaldı. Evlerinde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı. Bölgede ana yollar hala açık olmasına rağmen, su basan birçok yol kullanılamaz durumdu. Bölgedeki durumu ise kurtarma ekipleri havadan görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

Havadan görüntüler

Su basmış olan yollar

PARTNERİstanbullular buraya akın ediyor!İstanbullular buraya akın ediyor!
Kosova ve Türkiye tarım alanında işbirliğini derinleştirecekKosova ve Türkiye tarım alanında işbirliğini derinleştirecek
İşte ABD'lilerin yeni gözdesi! Türkiye'de yapıldıİşte ABD'lilerin yeni gözdesi! Türkiye'de yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmanlı Sarayı'nın sim sırması ABD yolunda

İşte ABD'lilerin yeni gözdesi! Türkiye'de yapıldı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Elazığ'da şehit asker için tören

Elazığ'da şehit asker için tören

Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik'in yargılandığı davada karar

Yusuf Nazik hakkında karar!

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.