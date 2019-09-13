DHA DIŞ- İtalya’da plastik fabrikasında büyük yangın

İtalya, (DHA)- İtalya’da büyük bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtalya’nın Avellino şehrindeki bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Hızla yayılan yangınla yükselen siyah duman şehrin birçok bölgesinden görülüyor. Çevrede bulunan diğer işletmelerdeki çalışanlar, güvenlik sebebiyle tahliye edilirken; çok sayıda itfaiye ekibinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Fabrikanın hemen yakınında bir akaryakıt istasyonu bulunduğu; yangının bu bölgeye sıçramaması için yoğun çaba sarf edildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Yangının görüntüsü

-Yükselen dumanlar

-Farklı açılardan görüntüler

