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DHA DIŞ- İtalya’da polis merkezinde silahlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 19:49 | Son Güncelleme

İtalya’da polis merkezine götürülen 2 soyguncudan biri, polis memurunun silahını alarak ateş açtı.

İtalya, (DHA)- İtalya’da polis merkezine götürülen 2 soyguncudan biri, polis memurunun silahını alarak ateş açtı. Polisin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 5 polis memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polislerden 2’sinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Trieste kentindeki Trieste Polis Merkezi’ne götürülen 2 soyguncudan biri, polisin silahını alarak ateş açtı. Polislerin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada, 5 polis memuru yaralanırken, 2 soyguncudan biri de yaralandı. Silahlı soyguncunun polis merkezinden çıktığı, merkezin önünde park halindeki polis aracına binerek kaçmaya çalıştığı, ancak polis memurları tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
Yerel medya, hastaneye kaldırılan 5 polisten 2’sinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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