DHA DIŞ- Japonya’da animasyon stüdyosunda yangın: Ölü sayısı 12’ye yükseldi

Japonya, (DHA)- Japonya’nın Kyoto kentinde bulunan animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi.
Kyoto şehrindeki ‘Kyoto Animasyon’ isimli animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölü sayısı 12’ye yükseldi. Polis, yangının ‘kundaklama’ olabileceğinden şüphelenirken; bir kişinin gözaltında olduğu belirtildi. Ayrıca, binanın 1’inci ve 2’nci katlarında hala insanlar olduğu belirtildi.
Görüntü Dökümü
-------------------------------
Yanan bina ve söndürme çalışmaları
Saati 09.37 Tarihi 18.07.2019 - Haber Kodu : 190718019
Okuyucu Yorumları 0 yorum