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DHA DIŞ- Japonya’da animasyon stüdyosunda yangın: Ölü sayısı 12’ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 10:55 | Son Güncelleme

Japonya’nın Kyoto kentinde bulunan animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

Japonya, (DHA)- Japonya’nın Kyoto kentinde bulunan animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

Kyoto şehrindeki ‘Kyoto Animasyon’ isimli animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölü sayısı 12’ye yükseldi. Polis, yangının ‘kundaklama’ olabileceğinden şüphelenirken; bir kişinin gözaltında olduğu belirtildi. Ayrıca, binanın 1’inci ve 2’nci katlarında hala insanlar olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü
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Yanan bina ve söndürme çalışmaları

Saati 09.37 Tarihi 18.07.2019 - Haber Kodu : 190718019

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