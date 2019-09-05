DHA DIŞ- Japonya’da banliyö treniyle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 34 yaralı

Japonya, (DHA)- Japonya’da hemzemin geçitteki meydana gelen kazada yolcu treni, kamyona çarptı. Kamyon sürücüsü öldü, 34 kişi de yaralandı
Kaza, Japonya’nın ikinci büyük şehri Yokohama’da meydana geldi. Hemzemin geçitte meldana gelen kazada 8 vagonlu banliyö treninin, bir kamyona çarptığı; kamyon sürücüsünün öldüğü, trende bulunan 34 yolcunun yaralandığı belirtildi.
Kaza sonrasında trenden alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yolcuların trenden tahliyesi
-Yükselen dumanlar
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
05.09.2019 - SAAT: 09.42 - Haber Kodu : 190905011_
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