DHA DIŞ- Japonya’daki yangında ölenlerin sayısı 25’e yükseldi (4)

Japonya, (DHA)- Japonya’da animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 25’e yükselirken; yaralıların sayısı 36 olarak belirlendi.

Kyoto şehrindeki ‘Kyoto Animasyon’ isimli animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 25’e yükselirken; 36 yaralının olduğu belirtildi. Stüdyonun başkanı son zamanlarda bazı rahatsız edici tehdit e-mailleri aldıklarını söyledi.

Kyoto Animasyon, 1981’den bu yana faaliyette ve dünya çapında eleştirel beğeni topladı.

Görüntü Dökümü

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-Yangının görüntüsü

-Yangında yükselen dumanlar

DGS Saati: 09.37 Tarihi 18.07.2019 - Haber Kodu : 190718019

