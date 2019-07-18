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DHA DIŞ- Japonya’daki yangında ölenlerin sayısı 33’e yükseldi (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 16:15 | Son Güncelleme

Japonya’da animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 33’e yükselirken; yaralıların sayısı 36 olarak belirlendi.

Japonya, (DHA)- Japonya’da animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 33’e yükselirken; yaralıların sayısı 36 olarak belirlendi.

Kyoto şehrindeki ‘Kyoto Animasyon’ isimli animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 33’e yükselirken; 36 yaralının olduğu belirtildi. Yangının kundaklama sonucu çıktığı; gözaltına alınan şüphelinin ise yangın öncesi binaya girerek ‘geberin’ diye bağırdığı iddia edildi. Ayrıca, stüdyonun başkanı son zamanlarda bazı rahatsız edici tehdit e-mailleri aldıklarını söyledi.

Yangın anında binada 70 kişinin bulunduğu bildirildi.

Kyoto Animasyon, 1981’den bu yana faaliyette ve dünya çapında eleştirel beğeni topladı.

Görüntü Dökümü
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-Yangının görüntüsü
-Yangında yükselen dumanlar

DGS Saati: 09.37 Tarihi 18.07.2019 - Haber Kodu : 190718019

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