DHA DIŞ- Japonya’daki yangında ölenlerin sayısı 33’e yükseldi (5)

Japonya, (DHA)- Japonya’da animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 33’e yükselirken; yaralıların sayısı 36 olarak belirlendi.
Kyoto şehrindeki ‘Kyoto Animasyon’ isimli animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 33’e yükselirken; 36 yaralının olduğu belirtildi. Yangının kundaklama sonucu çıktığı; gözaltına alınan şüphelinin ise yangın öncesi binaya girerek ‘geberin’ diye bağırdığı iddia edildi. Ayrıca, stüdyonun başkanı son zamanlarda bazı rahatsız edici tehdit e-mailleri aldıklarını söyledi.
Yangın anında binada 70 kişinin bulunduğu bildirildi.
Kyoto Animasyon, 1981’den bu yana faaliyette ve dünya çapında eleştirel beğeni topladı.
Görüntü Dökümü
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-Yangının görüntüsü
-Yangında yükselen dumanlar
DGS Saati: 09.37 Tarihi 18.07.2019 - Haber Kodu : 190718019
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