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DHA DIŞ- Japonya’daki yangında ölü sayısı 16’ya yükseldi (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 12:26 | Son Güncelleme

Japonya’da animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölü sayısı 16’ya yükseldi.

Japonya, (DHA)- Japonya’da animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölü sayısı 16’ya yükseldi. Ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.

Kyoto kentindeki ‘Kyoto Animasyon’ isimli animasyon stüdyosunda çıkan yangında, hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi. Çok sayıda kişinin de yaralı olduğu; hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceği belirtildi.

Ayrıca, yerel medyada yer alan haberde, ‘kundaklama’ şüphesiyle gözaltına alınan şüphelinin, yangından önce stüdyo binasına girerek “Geberin” diye bağırdığı iddia edildi.

Görüntü Dökümü
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-Yangının görüntüsü
-Yangında yükselen dumanlar

DGS Saati: 09.37 Tarihi 18.07.2019 - Haber Kodu : 190718019

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