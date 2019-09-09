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DHA DIŞ- Japonya’yı Faxai Tayfun’u vurdu: 1 ölü, 30 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 09:55 | Son Güncelleme

Japonya’da Faxai Tayfun’u hayatı felç etti.

Japonya, (DHA)- Japonya’da Faxai Tayfun’u hayatı felç etti. Sert esen rüzgarlar ve yoğun yağış sebebiyle bir kadın hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.

Tayfundan en çok etkilenen Tokyo kentinde hayat adeta durma noktasına geldi. Çok sayıda toplu taşıma aracı çalışamazken, durak ve istasyonlarda yoğun kalabalıklar oluştu.

Yerel medya, 50 yaşlarında bir kadının sert esen rüzgar sebebiyle düştüğünü ve başından aldığı yaralanma sonucu hayatını kaybettiğini; 30 kişinin de benzer sebeplerden yaralanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Chiba ve Kanagawa bölgelerinde, 930 bin yerleşim yerine hala elektrik verilemediği açıklandı.

Görüntü Dökümü
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-Tayfundan görüntüler
-İstasyonlarda bekleyen insanlar
-Tayfunun uydu görüntüsü

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