DHA DIŞ - JLL raporu: Dünyanın en eğitimli kenti Londra

Gonca YAĞCI, (DHA) - İngiltere’nin başkenti Londra, 109 şehir arasında 'eğitim seviyesi en yüksek şehir' olarak belirlendi.

ABD'de bulunan JLL Geographies araştırma merkezinin yayınladığı rapora göre, Londra dünya genelindeki 109 şehir arasında en eğitimli şehir seçildi. Araştırmaya göre Londra’daki nüfusun yaklaşık yüzde 59’u üniversite mezunu.

JLL’nin ilk 10 listesine Washington, Tel Aviv, Oslo ve Melbourne girdi. Araştırma sonuçlarına göre, bu kentlerde de nüfusun en az yüzde 50’si üniversite mezunu ya da her birinde en az bir tane küresel bazda kabul edilmiş ünlü bir üniversite bulunuyor. Bir diğer etken de bu kentlerdeki 20-40 yaş arasındaki nüfusun hızlanması oldu.

JLL’nin en eğitimli ilk 10 şehir listesine şu şehirler bulunuyor:

1- Londra, Birleşik Krallık

2- Oslo, Norveç

3- Tel Aviv, İsrail

4- Zürih, İsviçre

5- Helsinki, Finlandiya

6- Edinburgh, İskoçya

7-Stockholm, İsveç

8- San Jose, ABD

9- Washington, ABD

10- Melbourne, Avustralya

