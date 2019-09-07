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DHA DIŞ - John Bolton, Adrian Darya gemisine ait olduğunu iddia ettiği uydu fotoğrafını paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 09:44 | Son Güncelleme

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İngiltere tarafından Cebelitarık'ta yaklaşık altı hafta el konulduktan sonra serbest bırakılan İran'a ait ‘Adrian Darya 1’ (Önceki adı Grace 1) isimli petrol tankerinin Suriye limanında olduğuna dair bir uydu fotoğrafı paylaştı.

ABD, (DHA)- ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İngiltere tarafından Cebelitarık'ta yaklaşık altı hafta el konulduktan sonra serbest bırakılan İran'a ait ‘Adrian Darya 1’ (Önceki adı Grace 1) isimli petrol tankerinin Suriye limanında olduğuna dair bir uydu fotoğrafı paylaştı.

Bolton, sosyal medya hesabından fotoğrafla birlikte, “Adrian Darya-1 gemisinin Suriye’ye yönlendirilmediğini söyleyenler inkar içinde. Tahran, katil Esad rejimini finanse etmenin, kendi halkına destek çıkmaktan daha önemli olduğunu düşünüyor. Konuşabiliriz, ancak yalan söylemeyi ve terörü yaymayı bırakana kadar, yaptırımlara dair herhangi destek alamaz” mesajını paylaştı.

MİDDLEEASTEYE SİTESİ DE GEMİNİN SURİYE’DE YAKITINI BIRAKTINI İDDİA ETMİŞTİ

Londra merkezli MiddleEastEye (MEE) haber sitesi, İran tankeri Adrian Darya 1’in, Suriye’ye petrol teslimatı yaptığını iddia etti. MEE’de yer alan haberde, daha önce 2,1 milyon varil petrol olduğu bildirilen tankerin, Suriye’nin Baniyas Limanı’nda, yükünün yüzde 55'inin yerel saatle 22.15'te boşalttığı iddia edildi. Gemi en son Akdeniz'in doğusunda, Suriye açıklarında görülmüş ve 2 Eylül'de takip sistemini kapatmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Bolton'un paylaştığı fotoğraf
Bolton'un mesajı

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