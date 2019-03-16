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DHA DIŞ - K-Pop şarkıcıları fuhuş ve uyuşturucu skandalına karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 10:05 | Son Güncelleme

Güney Kore’nin en önemli ihraç ürünlerinden biri haline gelen müzik akımı K-Pop’un ünlü şarkıcılarının isimleri fuhuş ve uyuşturucu skandalına karıştı.

Erkan Öz, (DHA) - Güney Kore’nin en önemli ihraç ürünlerinden biri haline gelen müzik akımı K-Pop’un ünlü şarkıcılarının isimleri fuhuş ve uyuşturucu skandalına karıştı.

Bloomberg’in haberine göre, uluslararası bir üne kavuşan Koreli Bing Bang grubunun üyelerinden Seungri, fuhuş yaptırmak şüphesi ile polis tarafından sorgulanıyor. Şarkıcıya karşı yöneltilmiş resmi bir suçlama henüz olmamasına rağmen sanatçının hayranları sarsılmış durumda. Güney Koreli yetkililer ise telefon ve otomotiv sektörleri ile birlikte ülkenin en önemli ihracat gelir kaynaklarından biri haline gelen K-Pop’un küresel imajının zedelenmesinden endişe ediyor.

Skandal, yine Koreli şarkıcı Psy tarafından ‘Gangnam Style’ Şarkısı ile dünyaca ünlü hale getirilen Gangnam kulüplerinden birinde patlak verdi. Polis, Seul’de bir kulüpte fuhuş organize ettiği iddiası üzerine şarkıcı Seungri’yi sorguladı. Ülkenin başbakanı da Gangnam kulüplerinde fuhuş yapıldığı, uyuşturucu satıldığı ve polise rüşvet verildiği iddiaları hakkında soruşturma başlatılmasını istedi.

Bir polis toplantısına katılan Başbakan Lee Nak-yeon, “Eğlence dünyasından bir takım insanların ve zengin kişilerin sapkınlıkları şok edici. Polis bunları adaletin karşısına çıkarmak için nereye kadar gidiyorsa soruşturma yapmalı” dedi.

Şarkıcı Seungri, Kasım ayında yöneticisi olduğu ‘Burning Sun’ isimli kulüpte bir müşteri dövülerek dışarı atılınca, sanatı dışında dikkatleri üzerine çekmişti. Daha sonra Koreli TV kanalı MBC, aynı kulüpte bir çalışanın müşterilere uyuşturucu temin ettiğini duyurdu.

Medya konuyu deştikçe yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Bu kez SBS televizyonu, Seungri’nin 2015’te ‘Arena’ isimli bir başka kulüpte çalışanlara Tayvanlı müşterileri kadınlar ile ağırlamalarını söylediğini ortaya çıkardı. Bu haber üzerine polis soruşturma başlattı.

28 Yaşındaki şarkıcı Seungri suçlamaları reddetti fakat hemen sonra eğlence endüstrisindeki kariyerini sona erdirdiğini açıkladı. Şarkıcının ajansı YG Entertainment ise Seungri’nin kontratını fesh ettiğini duyurdu.

Beş genç erkek şarkıcıdan oluşan Big Bang Grubu 2006’da kurulduğundan bu yana K-Pop’un küresel bir marka haline gelmesinde öncü bir rol oynadı. Grubun diğer üyeleri T.O.P, Taeyang, Daesung ve G-Dragon.

Bu arada SBS televizyonu, bir başka çok ünlü K-Pop sanatçısı Jung Joon-young’un, kendisinin bir kadınla seks yaparken çekilmiş gizli kamera görüntüsünü bir online chat (sohbet) odasında paylaştığını da ortaya çıkardı. Chat odasında Seungri ve eğlence dünyasının başka ünlü isimleri de vardı.

30 Yaşındaki Jung da ajansı tarafından kovuldu. Yonhap Haber Ajansı’na göre sanatçı, hakkındaki iddiaları kabul etti.

Güney Kore bu haberlerle çalkalanırken, yüzlerce gösterici Gangnam Kulüpleri önünde kadınları bir seks objesine dönüştürüp aşağıladığını belirttikleri bu hayat tarzını protesto etti.

K-Pop ve dizi sektörü Güney Kore için hem önemli bir ihracat hem de ciddi bir turizm geliri kaynağı. Sektörün içine düştüğü skandallar hayranları şoke ederken bu alana yatırım yapmış firmaları ve devlet yetkililerini ise endişeye sevk ediyor.

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