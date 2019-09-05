HABER

DHA DIŞ  - Kabil’de büyükelçiliklerin bulunduğu bölgede patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 10:24 | Son Güncelleme

Afganistan İçişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Nasrat Rahimi, bugün saat 10.10 civarlarında Kabil şehrinin diplomatik bölgesi olarak bilinen Kabil polisinin 9’uncu güvenlik bölgesinde patlama meydana geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Patlama, Taliban tarafından üstlenildi.

Afganistan (DHA)- Afganistan İçişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Nasrat Rahimi, bugün saat 10.10 civarlarında Kabil şehrinin diplomatik bölgesi olarak bilinen Kabil polisinin 9’uncu güvenlik bölgesinde patlama meydana geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Patlama, Taliban tarafından üstlenildi.

Makkourian birinci yolunda gerçekleşen patlama sonrası polis çevreyi güvenlik çemberine aldı. Türkiye Büyükelçiliği’nin de patlamanın meydana geldiği bölgeye yakın olduğu bildirildi. Taliban'ın üstlendiği patlama sonucunda ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bildirilmedi.

Görüntü Dökümü
------------------------------
-Patlama sonrası bölgeden görüntüler

PARTNERReynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...Reynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...
Uyum Programı basladı, okul çevrelerinde polis denetimi-1 Uyum Programı basladı, okul çevrelerinde polis denetimi-1 
Sosyal girişimciler Göbeklitepe’de buluşuyorSosyal girişimciler Göbeklitepe’de buluşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması: Bu kalıcı bir sistemdir

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Adana'da polise saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Polise saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Son dakika: Van'da teslim olan terörist: Örgüt içi infazlar başladı

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Iğdır’da 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Iğdır’da 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara'da saman yüklü kamyon alev alev yandı!

Saman yüklü kamyon alev alev yandı!

Hırsını alamayan sürücü önce otobüse sonra motosiklete çarpıp kaçtı

Hırsını alamadı trafiği arap saçına çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.