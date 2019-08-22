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DHA DIŞ- Kadın, sahte para veren adamı paçasından yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 18:34 | Son Güncelleme

ABD’de bir kadın, tabletine talip olan adamla takas için bir mağazanın önünde buluştu.

ABD, (DHA)- ABD’de bir kadın, tabletine talip olan adamla takas için bir mağazanın önünde buluştu. Aldığı paradan şüphelenen kadın parayı kontrol ettirmek için mağazaya girdi. Mağazada para kontrol edilirken adam, tableti alıp kaçmaya çalıştı. O anlar, mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Texas eyaletine bağlı Pasadena şehrinde meydana geldi. Ashley Guzman isminde bir kadın, tabletini satmak için internet üzerinde bir adamla mağazanın önünde buluştu. Adamın verdiği paradan şüphelenen Guzman, parayı mağazada kontrol ettirmek istedi. Mağaza çalışanları parayı kontrol ederken, adam tableti de alıp kaçmaya çalıştı. Adamı kovalayan Guzman, mağazanın kapısının önünde adamı paçasından yakaladı. Elindeki tableti düşüren adam, ayağını kurtararak olay yerinden uzaklaşmayı başardı. Olay sonrasında yerel basına konuşan Ashley Guzman, halka açık yerlerde günde binlerce insanın takas yapmak için bir araya geldiğini ve hiçbirinin güvende olmadığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Guzman’ın takas için adamla buluşması
-Guzman’ın paradan şüphelenmesi
-Guzman’ın parayı kontrol etmek için mağazaya girmesi
-Adamın tableti alıp kaçmaya çalışması
-Guzman’ın adamı paçasından yakalayıp tabletin yere düşmesi
-Adamın olay yerinden uzaklaşması

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