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DHA DIŞ- Kadın yolcuyu korumak isterken otobüs sürücüsünden dayak yedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 11:58 | Son Güncelleme

Rusya’da otobüs sürücüsüyle tartışan kadın yolcuyu korumak isteyen adam, sürücü tarafından darp edildi.

Rusya, (DHA)- Rusya’da otobüs sürücüsüyle tartışan kadın yolcuyu korumak isteyen adam, sürücü tarafından darp edildi. O anları, kadın yolcu telefonuyla kaydetti.

Olay, Rusya’nın Ufa şehrinde meydana geldi. Otobüse binen Anna isimli kadın, bilet ödemesini kredi kartıyla yaptı. Fişe baktığında otobüs bileti fiyatından daha fazla bir miktarda çekim yapıldığını gören kadın, sürücüye durumu bildirdi. Sürücünün durumu kabullenmemesiyle tartışma büyüdü ve sürücü kadına hakaret etmeye başladı. Bu sırada kadın yolcuyu koruyan adam da tartışmaya katıldı. Sonrasında otobüs sürücüsü otobüsü durdurdu ve kadın yolcuyu korumaya çalışan adama saldırmaya başladı. Bir süre otobüsün içinde devam eden kavganın sonunda, otobüs sürücüsü adamı otobüsten dışarıya attı.

Görüntülerde, otobüsün sürücüsü ve otobüsün plakası çok net bir biçimde görüntülendi ve polis sürücü hakkında soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kadın yolcu ve otobüs sürücüsünün tartışması
-Otobüs sürücüsünün kadın yolcuyu koruyan adama saldırması
-Otobüs sürücüsünün adamı otobüsten atması

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