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DHA DIŞ- Kadınlar menopozdan sonra da çocuk sahibi olabilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 11:07 | Son Güncelleme

İngiltere’de doktorlar, kadınların menopozdan sonra da anne olmalarını sağlayacak bir tedavi geliştirdi.

Gonca YAĞCI, (DHA) - İngiltere’de doktorlar, kadınların menopozdan sonra da anne olmalarını sağlayacak bir tedavi geliştirdi.

Özellikle erken yaşta menopoza girerek çocuk sahibi olması imkânsızlaşan veya kariyer hedefleri nedeniyle çocuk sahibi olmayı ertelemiş kadınlar için, doktorlar bu yöntemin kullanılabileceğini düşünüyor.

İngiltere’nin Birmingham kentindeki ProFaM (Protecting Fertility and Menopause) merkezinde, dünyada ilk kez denenen bu operasyonda, eksi 150 derecede dondurulan yumurta dokuları menopoza giren kadına yeniden nakledildi. Böylece, hastanın menopozunun geciktirilmesi sağlandı.

Telegraph gazetesindeki habere göre, bu uygulamada, kadınların yumurta dokuları dondurularak eksi 150 derecedeki buz bankalarında kadınlar menopoza girinceye kadar saklanıyor. Daha sonra bunlar çözülerek kadınlara yeniden naklediliyor. Böylece, kadının doğal hormonları yeniden çalışmaya başlıyor ve menopozu geciktiriliyor. Kısırlık tedavi merkezi sorumlusu Prof. Simon Fishel, 6 bin Sterline (yaklaşık 41 bin TL) mal olan bu işlemin 30 dakika içerisinde gerçekleşebildiğini ve bugüne kadar 22-36 yaş aralığındaki 9 kadının bu operasyonu geçirdiğini kaydetti.

Dr. Fishel, operasyonun ilk yapılma amacının menopozu ertelemek olduğunu belirtti. Erken menopoz, kadınlarda, kalp problemleri ve kemik erimesi gibi çok sayıda sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Çocuk sahibi olmak için yumurta dokularını dondurma yaş sınırının 35 olduğunu belirten Dr. Fishel, hormonal korumayı sağlamak için ise yaş sınırının 40 olduğunu söyledi.

Dr. Fishel, “Kariyerleri dolayısıyla çocuk sahibi olmayı ertelemiş kadınlar 40 yaşına geldiklerine hala çocuk sahibi olmak isterlerse ve bunu doğal yollarla yapamazlarsa, 30 yaşında dondurduğu yumurta dokusuyla bunu gerçekleştirebilir. Bu durumda, kadın 40 yaşında olsa bile, yumurta dokuları 10 yaş daha genç olacaktır’’ diye konuştu.

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