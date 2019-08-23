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DHA DIŞ- Kafası demir parmaklıklara sıkışan küçük kız böyle kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 11:59 | Son Güncelleme

Çin’de 3 yaşındaki bir kız çocuğunun kafası, pencerenin demir parmaklıklarına sıkıştı.

Çin, (DHA)- Çin’de 3 yaşındaki bir kız çocuğunun kafası, pencerenin demir parmaklıklarına sıkıştı. İtfaiye ekipleri çocuğu kurtarırken, çocuğun sakin tavırları sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Olay, Çin’in Jiangxi eyaletindeki Nanchang şehrinde meydana geldi. Kafası pencerenin demir parmaklıklarına sıkışan 3 yaşındaki kız, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı. Ekiplerin parmaklık demirini kestiği sırada kızın sakin tavırları ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çocuğun ailesi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü
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-Kafası sıkışan kız çocuğu
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Çocuğun sakin tavırları

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