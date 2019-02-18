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DHA DIŞ - Kalaşnikof, 'kamikaze' İHA'sını tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 10:07 | Son Güncelleme

Rus silah üreticisi Kalaşnikof'a bağlı bir firma olan ZALA AERO, hedefine intihar dalışı yapan insansız hava aracına (İHA) ait görüntüleri paylaştı.

Rusya (DHA) - Rus silah üreticisi Kalaşnikof'a bağlı bir firma olan ZALA AERO, hedefine intihar dalışı yapan insansız hava aracına (İHA) ait görüntüleri paylaştı.

'Kamikaze' İHA'nın saatte 80-130 kilometre hıza ulaşabildiği, 30 dakikaya kadar havada kalabildiği ve ağırlığının yaklaşık üç kilogram olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İHA'nın görüntüsü

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