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DHA DIŞ- Kamyonun açık dorsesi tabelalara çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 14:28 | Son Güncelleme

Kuveyt’te sürücüsünün dorsesini havada açık halde unuttuğu kamyon trafik tabelalarına çarptı.

Kuveyt, (DHA)- Kuveyt’te sürücüsünün dorsesini havada açık halde unuttuğu kamyon trafik tabelalarına çarptı. O anlar arkadan seyreden başka bir aracın yol kamerasına yansıdı.

Kuveyt’in Abdullah Al Mubarek bölgesindeki otoyolda meydana gelen kazada, kamyonun açık unutulan dorsesi, trafik tabelalarına çarptı. Arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, çarpma anından sonra etrafta toz bulutu oluştuğu ve trafik tabelalarının devrildiği görüldü.

Yerel medya, kamyon sürücüsünün hafif yaralandığını açıkladı.

Görüntü Dökümü
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-Kamyon kasasının havada kalmış görüntüsü
-Kasanın tabelalara çarpması
-Kaza sonrası toz bulutu
-Tabelaların devrilmesi

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