DHA DIŞ - Kanada’da deniz uçağı düştü: 4 ölü, 5 yaralı

Kanada, (DHA)- Kanada’da bir deniz uçağı Vancouver’ın 100 kilometre kuzeyinde Addenbroke Adası’na düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kanada’da Cessna 208 tipi deniz uçağı, Vancouver-Calvert Adası seferi sırasında Vancouver’ın 100 km kuzeyinde bulunan Addenbroke Adası’na düştü. Kazada uçakta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Yaralananlardan 2’sinin durumunun kritik olduğu açıklandı. Kaza sırasında havanın yağışlı olduğu ve görüş mesafesinin kısıtlı olduğu bildirildi. Bölgeye iki hava ambulansı, iki sahil güvenlik gemisi ve bir helikopter dâhil olmak üzere birçok ambulans ekibi sevk edildi.

