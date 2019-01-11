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DHA DIŞ - Kar altında mahsur kalan keçiyi tren yolu işçileri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 12:06 | Son Güncelleme

Avusturya'da rayların temizliğini yapan tren yolu işçileri, trenin raylardan kaldırdığı karın altında bir keçinin kaldığını fark edince hemen yardıma koştu.

Avusturya (DHA) - Avusturya'da rayların temizliğini yapan tren yolu işçileri, trenin raylardan kaldırdığı karın altında bir keçinin kaldığını fark edince hemen yardıma koştu. Kürekleri ile keçinin bulunduğu alana gelen işçiler yavaş yavaş karları küredi. Hareketsiz şekilde kurtarılmayı bekleyen keçi, üzeri tamamen açıldıktan sonra hızla ormana doğru kaçtı. Yaşanan bu anlar ise trendeki bir başka görevli tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İşçilerin karda keçiyi kurtarması

Kurtulan keçinin kaçışı

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