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DHA DIŞ- Karadeniz’de ekili olan hortum Soçi’yi vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 17:56 | Son Güncelleme

Rusya’nın Karadeniz kıyılarını vuran hortum Soçi’de hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Rusya,(DHA)- Rusya’nın Karadeniz kıyılarını vuran hortum Soçi’de hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Hortum, Rusya’nın turistik kenti Soçi’de bazı yapıların çatılarının uçmasına neden olurken, şehre bir süre elektrik verilemedi. Önce kıyı şeridinde bulunan kafe ve restoranlara maddi zarar veren hortum daha sonra şehrin iç kesimlerine doğru ilerleyerek yerleşim yerlerine ulaştı.

Yerel yetkililer, hortum sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Hortumun farklı açılardan görüntüleri

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