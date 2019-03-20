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DHA DIŞ - Karadzic'e müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 18:08 | Son Güncelleme

Bosna kasabı olarak bilinen Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic'e müebbet cezası verildi.

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Bosna kasabı olarak bilinen Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic'e müebbet cezası verildi.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 2016 senesinde 40 yıl hapis cezası verilen Bosna kasabı Karadzic'in mahkûmiyeti temyiz duruşmasında ömür boyu hapis cezasına çevrildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi Temyiz Konseyi, eski Sırp lider Radovan Karadzic’in 1995 yılının Temmuz ayında Srebrenitsa’nın düşmesinden sonra işlenen cinayetlerden bilgisi olduğunu teyit etti.

Radovan Karadzic kimdir?

Karadağ'ın Petnijca beldesinde 19 Haziran 1945'te doğan Radovan Karadzic, Saraybosna Üniversitesinde psikoloji eğitimi aldıktan sonra bir süre şehrin en büyük hastanesi konumundaki Kosevo'da çalıştı. Bosna Savaşı'nda işlediği soykırım ve savaş suçlarından dolayı hakkında Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından dava açılmıştır. Hakkında ABD hükümeti tarafından 5.000.000 dolarlık ödül vadedilmiş, 21 Temmuz 2008 tarihinde yakalanmış olup 30 Temmuz 2008'den beri Lahey'de tutuklu bulunmaktadır. Yakalandığı, Sırbistan Başbakanı Boris Tadic tarafından açıklandı. Karadzic’in Eski Yugoslavya’daki savaş suçlularını yargılamak amacıyla kurulan özel Savaş Suçları Mahkemesi'ndeki yargıçların önüne çıkarıldı. Kendi savunmasında ise tarafına ceza değil, ödül verilmesi gerektiğini belirtti. 24 Mart 2016'da Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda, Srebrenitsa'da soykırım işlemek, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan suçlu bulundu ve 40 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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