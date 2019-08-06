HABER

DHA DIŞ- Karavan devrilince, cip de taklalar attı... O anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 13:33 | Son Güncelleme

Avustralya’da arkasına bağlı karavan taşıyan bir cip, kontrolden çıktı ve taklalar attı.

Avustralya, (DHA)- Avustralya’da arkasına bağlı karavan taşıyan bir cip, kontrolden çıktı ve taklalar attı. Cipin içinde bulunan adam ve eşi, feci kazadan şans eseri ufak sıyrıklarla kurtuldu. O anlar araç içi kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, Queensland eyaletinin Gumlu adındaki sahil kasabasında bulunan Bruce otobanında, yerel saatle 11.55 sıralarında, 29 Temmuz’da meydana geldi. Arkasına bağlı karavanı taşıyan cip, kontrolden çıkarak taklalar attı. Enkaza dönen araçtaki 67 yaşındaki sürücü ve eşi, kazadan şans eseri ufak sıyrıklarla kurtuldu. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü
-------------------------------
-Karavan taşıyan cipin kontrolden çıkma anı
-Takla atan cipin ve arkasına bağlı karavanın görüntüsü

Uyuşturucu, silah, insan ticareti... Şimdi hedeflerinde onlar var!Uyuşturucu, silah, insan ticareti... Şimdi hedeflerinde onlar var!
Yalova'daki uyuşturucu operasyonuYalova'daki uyuşturucu operasyonu
İtfaiyenin çamurdan kurtardığı ineğine 'Kalk kızım, eve gidelim' dediİtfaiyenin çamurdan kurtardığı ineğine 'Kalk kızım, eve gidelim' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT'ten yakın koruma eğitimi

MİT'ten yakın koruma eğitimi

On Numara sonuçları 5 Ağustos: Büyük ikramiye 4’e bölündü

On numara'da 4 talihli!

Sanıldığından çok daha eskiymiş! Tarihi değiştiren 5 bin yıllık 'yayık' keşfi

Sanıldığından çok daha eskiymiş! Tarihi değiştiren keşif

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

Eşinin cansız bedenini arabada gezdiren koca hakkında iddianame tamamlandı

Eşini öldürüp arabada dolaştırmıştı! İddianamede çarpıcı detay

Iraklı iş insanını kadınla tuzağa düşürüp çıplak fotoğraflarını çektiler

Iraklı iş insanına kadınlı tuzak! Çıplak fotoğraflarını çektiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.