HABER

DHA DIŞ - Karısını el bombasıyla tehdit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 17:53 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir adam, kavga ettiği karısını, elindeki el bombasıyla havaya uçurmakla tehdit etti.

Deniz Berktay, Kiev, (DHA) - Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir adam, kavga ettiği karısını, elindeki el bombasıyla havaya uçurmakla tehdit etti.
Ukrayna Polis Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bağlı Starıe Petrovtsı köyünde bir adam, evde tartıştığı karısını, elindeki el bombasını patlatmakla tehdit etti. Olaydan sonra kadının ihbarı üzerine eve baskın düzenleyen polisler, evde F-1 tipi bir el bombası ve İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir tabanca buldu. Kadının kocası, gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi hakkında, ‘silahı yasadışı şekilde kullanma’ çerçevesinde dava açıldığı ve bu suçun, üç yıl ila yedi yıl arası hapis cezasını öngördüğü bildiriliyor.

Karasu Limanı'nda korkutan görüntü! Bir anda ortaya çıktılarKarasu Limanı'nda korkutan görüntü! Bir anda ortaya çıktılar
AB Başkanlığı Avrupa Koleji’ne girmeye hak kazanan 12 Türk gencini Avrupa’ya uğurladıAB Başkanlığı Avrupa Koleji’ne girmeye hak kazanan 12 Türk gencini Avrupa’ya uğurladı
Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırıBelediye başkan yardımcısına silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

Bikinili pozuna yorum yağdı! 'Korkunç görünüyorsun'

Bikinili pozuna yorum yağdı! 'Korkunç görünüyorsun'

Sedat Peker hakkında karar verildi

Sedat Peker hakkında karar verildi

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

PMYO Giriş sınavı şartları nelerdir, kimler başvurabilir? 2500 öğrenci alımı için kılavuz yayımlandı!

PMYO 2019 başvuru şartları açıklandı!

Zilhicce ayı başlıyor! Zilhicce Ayı ibadetleri neledir, nasıl oruç tutulur?

Zilhicce ayı başlıyor!

İstanbul'da 230'u geçmeyen araca '400 km hız' cezası

230'u geçemeyen araca '400 km hız' cezası

Çanakkale'de kaçak göçmenler termal kameralı drone ile yakalandı

Böyle görüntülendiler! Gece yarısı yakalandılar

Bim Aktüel 6 Ağustos: Son güncel katalogda İndirimli parfümler ve makyaj malzemelerine indirim

Bim'de 6 Ağustos'tan itibaren indirimli parfümler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.