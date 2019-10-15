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DHA DIŞ - Karlsrhuhe Başkonsolosu Terzioğlu’ndan saldırıya uğrayan Fatihspor tesisine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 16:43 | Son Güncelleme

Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu, YPG/PKK yanlısı grupların kundaklayarak kullanılamaz hale getirdiği Pforzheim Fatihspor'a ait tesisleri ziyaret etti.

Mümin KARACA, ALMANYA, (DHA) - Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu, YPG/PKK yanlısı grupların kundaklayarak kullanılamaz hale getirdiği Pforzheim Fatihspor'a ait tesisleri ziyaret etti. Geçmiş olsun dileğinde bulunan Terzioğlu, vatandaşlara her zaman yanınızdayız mesajı verdi.
Pforzheim Fatihspor külübü sahasında Türk Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) hitap eden Banu Terzioğlu, bu tür saldırıların önlenmesi için Alman makamları nezdinde gerekli girişimleri yaptıklarını söyledi. Vatandaşlardan sağduyularını kaybetmemelerini istediklerini ifade eden Başkonsolos Terzioğlu, “Türkiye Cumhuriyeti her zaman yanınızda, gece gündüz sizlere hizmet etmek için geldik. Bu saldırıyı lanetliyorum ve Alman makamlarının gerekli tedbirleri alarak, bu saldırıların bir daha yaşanmamasını diliyorum” diye konuştu.
Dernek Başkanı Yunus Yazıcı ise Başkonsolos Terzioğlu’na ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek “Birilerinin amacı kaos oluşturmak bu tuzağa düşmeyeceğiz. Almanya’da yaşıyoruz vergimizi veriyoruz ve can güvenliğimizin sağlanmasını talep ediyoruz, bu son olsun artık” dedi.

Görüntü Dökümü
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-Dışardan detaylar
-Saldırıya uğrayan tesisin görüntüleri
-Sahadan görüntü
-Açıklamalar
-Olayın fotoğrafları
-İtfaiye’nin fotoğrafları
-Saldırıya uğrayan tesisin fotoğrafları

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