HABER

DHA DIŞ - Kasırganın vurduğu Bahamalar havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 11:56 | Son Güncelleme

Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar havadan görüntülendi.

Bahamalar (DHA) - Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar havadan görüntülendi. Görüntülerde kasırganın vurduğu bölgelerin adeta savaş alanına döndüğü görülüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'un 70 bin kişinin, gıda ve temiz içme suyu gibi acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu söylediği Bahamalar'da, kasırga nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının artmasından korkulan Bahamalar'ı kasırga 5. kategori boyutunda vurmuştu.

Bahamalar'daki son durumu, ABD ordusu ekipleri havadan görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

Helikopterlerin hazırlanması

Ekiplerin görüntüleri

Bölgenin havadan görüntüleri

Skandal! O görüntü sonrası harekete geçirdi Skandal! O görüntü sonrası harekete geçirdi
Doğu Ekspresi’yle masalsı yolculuk sürüyorDoğu Ekspresi’yle masalsı yolculuk sürüyor
Esenyurt'ta TEM otoyolunda kamyonet devrildiEsenyurt'ta TEM otoyolunda kamyonet devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

3 bin kişiye istihdam sağlanacak

3 bin kişiye istihdam sağlanacak

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu!

8 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

TEM'de kamyonet yan yattı! Trafik kilit

TEM'de kaza! Trafik kilitlendi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması: Bu kalıcı bir sistemdir

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Adana'da polise saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Polise saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Son dakika: Van'da teslim olan terörist: Örgüt içi infazlar başladı

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Iğdır’da 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Iğdır’da 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.