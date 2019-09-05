DHA DIŞ - Kasırganın vurduğu Bahamalar havadan görüntülendi

Bahamalar (DHA) - Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar havadan görüntülendi. Görüntülerde kasırganın vurduğu bölgelerin adeta savaş alanına döndüğü görülüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'un 70 bin kişinin, gıda ve temiz içme suyu gibi acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu söylediği Bahamalar'da, kasırga nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının artmasından korkulan Bahamalar'ı kasırga 5. kategori boyutunda vurmuştu.

Bahamalar'daki son durumu, ABD ordusu ekipleri havadan görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Helikopterlerin hazırlanması

Ekiplerin görüntüleri

Bölgenin havadan görüntüleri

