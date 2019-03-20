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DHA DIŞ - Katliam kurbanları cuma günü saygı duruşuyla anılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 16:34 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda başbakanı Jacinda Ardern, 50 kişinin hayatını kaybettiği katliamın yaşandığı Christchurch’ü ziyaret etti.

Yeni Zelanda (DHA) - Yeni Zelanda başbakanı Jacinda Ardern, 50 kişinin hayatını kaybettiği katliamın yaşandığı Christchurch’ü ziyaret etti.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Al-Nur ve Linwood camilerine yönelik düzenlenen saldırı sonrası kimliği belirlenen saldırı kurbanlarının cenazelerinin ailelerine teslim edilmeye başlandığı günde Başbakan Jacinda Ardern, Christchurch’e ziyarette bulundu.

Başbakan Ardern ziyaretinde, geçen hafta yaşanan katliamın kurbanlarını anmak için Cuma günü iki dakikalık saygı duruşunun yapılacağını duyurdu. Ayrıca farklı etkinlikte Yeni Zelanda radyo kanalı Radio NZ ve televizyon kanalı TVNZ’de ezan okunacağını da duyurdu.

Yaşanan trajedinin büyüklüğünden dolayı alışılagelmiş 1 dakikalık saygı duruşu yerine 2 dakikalık saygı duruşunun yapılacağı belirtildi.

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