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DHA DIŞ - Kaza tutanağı yazan polise otomobil çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 11:12 | Son Güncelleme

ABD'de bir kazanın tutanağını hazırlayan polise, kontrolden çıkmış olan bir başka araç çarptı.

ABD (DHA) - ABD'de bir kazanın tutanağını hazırlayan polise, kontrolden çıkmış olan bir başka araç çarptı. Meydana gelen kaza, polis memurunun üzerindeki kamera ve bir aracın yol kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletine bağlı Lufkin şehrinde meydana geldi. Bir kazanın tarafları ile beraber, yol kenarındaki bir otoparkta kazanın tutanağını yazmakta olan Seth Thompson isimli polis memuruna, caddeden bir anda otoparka giren bir cip çarptı. Cipin vurduğu polis memuru ve cipin 40 yaşındaki Nakishia Samuels isimli sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Cipin caddeden kontrolden çıkarak yolun dışına çıkması ve polise çarptığı an bir aracın yol kamerasınca kaydedildi. Polis memurunun üzerindeki kamerada da o anları sıcağı sıcağına kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cipin yoldan çıkarak polise ve polis aracına çarpması

Polisin üzerindeki kameradan kaza anı

Polis memurunun hastanedeki ve ailesi ile fotoğraflar

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