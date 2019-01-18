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DHA DIŞ - Kaza yapan 97 yaşındaki Prens'in, 'araç kullanması' tartışılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 18:33 | Son Güncelleme

İngiltere Kraliçesi II.

İngiltere, (DHA) - İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Prens Philip Mountbatten, Norfolk’ta trafik kazası geçirdi. 97 yaşındaki Edinburgh Dükü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay sırasında oradan geçmekte olan ve Prens Philip’in araçtan çıkmasına yardım ettiğini söyleyen bir görgü tanığı, kaza sonrası Prens'in bilincinin yerinde olduğunu, fakat ‘şoke olmuş ve sarsılmış bir halde’ göründüğünü söyledi. Kaza yapan diğer araçta ağlayan bir bebek olduğunu söyleyen tanık, acil yardım ekiplerini aradığını belirtti. İki aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Diğer araçtaki anne ve bebek hastaneye kaldırıldı. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

"97 YAŞINDA NEDEN HALA ARAÇ KULLANIYOR"
Kazanın ardından bir çok konu tartışılmaya başlandı. Yerel basın, bu tartışmalara yer verdi. 97 yaşında birinin araç kullanmaması gerektiğini savunanlar yanında, Prens'in neden 'korumasız' seyehat ettiğini sorgulayanlar olduğunu yazan basın, insanların "97 yaşında neden hala araç kullanıyor" diye sorduğunu yazdı.

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