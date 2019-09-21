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DHA DIŞ- Kazakistan’da 'Çin' protestosu: 57 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 17:40 | Son Güncelleme

Kazakistan'da hükumet politikaları ve Çin'in protesto edildiği gösterilere polis müdahale etti. Başkent Nur-Sultan ve Almatı’da düzenlenen gösterilerde, polis, 57 kişiyi gözaltına aldı.

Kazakistan, (DHA)- Kazakistan'da hükumet politikaları ve Çin'in protesto edildiği gösterilere polis müdahale etti. Başkent Nur-Sultan ve Almatı’da düzenlenen gösterilerde, polis, 57 kişiyi gözaltına aldı.

Ülkenin en büyük iki şehrinde düzenlenen protestolarda, eylemciler bir polis otobüsünün de camlarını kırdı. Çin'in Kazak ekonomisinde genişlediğini; Çin menşeili şirketlerin işe alma konusunda yerel halkı tercih etmediğini; edenlerin ise çok düşük ücretler ödediğini belirten eylemciler başkent Nur-Sultan ve Almatı'da gösteriler düzenledi.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı İletişim Biriminin yaptığı açıklamada, Nur-Sultan ve Almatı'da izinsiz mitinglerde 57 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İletişim Birimi, “21 Eylül’de Nur-Sultan ve Almatı’da izinsiz mitingler düzenlendi. Savcı makamının sürekli yaptığı uyarılara rağmen, bazı vatandaşlar 'yasaklı bir aşırı örgütten kışkırtıcı çağrılara uyarak' gösteri düzenledi" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Polisin eylemcilere müdahalesi
-Protestocuların gözaltına alınması

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