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DHA DIŞ- Kazakistan’da tren, yolcu otobüsüne çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

Kazakistan’da hemzemin geçitte bekleyen yolcu otobüsüne tren çarptı.

Kazakistan, (DHA)- Kazakistan’da hemzemin geçitte bekleyen yolcu otobüsüne tren çarptı. Kaza anı saniye saniye kameralarca kaydedilirken, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Kazakistan’ın Almati şehrindeki hemzemin geçitte bekleyen yolcu otobüsüne bir tren çarptı. Kazada, otobüs sürücüsü dahil 3 kişi hayatını kaybederken; biri kadın, 2’si çocuk olmak üzere 3 kişi de yaralandı.

Amatör kameralarca görüntülenen kazada, trenin hemzemin geçide yaklaştığı sırada defalarca korna çaldığı ve çarptığı yolcu otobüsünü hemzemin geçitte sürükleyerek rayların kenarına fırlattığı görüldü.

Kazakistan medyası, otobüs sürücüsünün kapıları kaza öncesinde açtığını ve yolcuların inmesi için çabaladığını; tüm uyarılara rağmen, sürücünün önce yolcuları tahliyeye çalıştığını, kendisini ise en sona bıraktığını ancak kurtarılamadığını yazdı.

Görüntü Dökümü
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-Kaza anı
-Trenin yolcu otobüsünü rayların dışına atması
-Kaza sonrası otobüs ve trenin görüntüsü
-Otobüs etrafındaki insanlar

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