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DHA DIŞ - Kenya'da silahlı saldırganların otele baskın anları kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 10:10 | Son Güncelleme

Dün Kenya'nın başkenti Nairobi'deki yaşanan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği otel baskınına dair güvenlik kamera görüntüleri yayınlandı.

Kenya (DHA) - Dün Kenya'nın başkenti Nairobi'deki yaşanan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği otel baskınına dair güvenlik kamera görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde silahlı saldırganların koyarak otel bahçesine geldikleri ve kendi aralarında kısa bir süre konuştuktan sonra yine hızla otele girdikleri görülüyor.

Başkentin Westland bölgesindeki "DusitD2" adlı otele düzenlenen saldırıyı Eş-Şebab'ın üstlendiği duyuruldu. Saldırıda önce bir kişi zerindeki bomba düzeneğini patlatmış; ardından diğer silahlı saldırganlarla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşanmıştı. Çatışmada saldırganlar etkisiz hale getirilerek; otelde bulunan 170'den fazla kişi tahliye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Saldırganların güvenlik kamera görüntülerince kaydedilen görüntüleri

Olay sonrası yaşananlara dair görüntüler

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