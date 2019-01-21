DHA DIŞ - Kerç Boğazı'nda gemi yangını

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA,(DHA) - KERÇ Boğazı’nın Rusya kıyısında yaşanan patlamaların ardından 2 gemi elev alıp yanmaya başladı. Aralarında Türklerin de bulunduğu belirtilen mürettebat denize atlayarak canını kurtarmaya çalışırken, olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Kazazedelere yardım için bölgeye kurtarma gemileri sevk edildi.

Akşam saatlerinde Kerç Boğazı'ndan hareket eden ve Tanzanya bayraklı oldukları ifade edilen 'Kandiy' ve 'Maestro' isimli gemilerde kısa süre sonra patlama ve ardından yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı olayda gemilerden biri tamamen alev topuna dönüşürken, mürettebat canını kurtarabilmek için denize atladı. Gemideki patlama ve ardından çıkan yangın, bölgede bulunan bir başka gemideki mürettebat tarafından kaydedildi. Her iki gemiden denize atlayan mürettebatın kurtarılması ve gemilerdeki yangınların söndürülmesi için bölgeye kurtarma gemileri sevk edildi.

Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Rosmorreçflot ise, "Bir veya iki gemide yangın çıktı. Gemilerden biri Tanzanya bayrağı taşıyor. Gemilerde 17 ve 14 kişi var" ifadeleriyle olay hakkında bilgi paylaştı.