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DHA DIŞ - Kıbrıs’ta su basan karayolunda mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 14:20 | Son Güncelleme

GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'nde aşırı yağışlar sonrası nehrin su seviyesi yükselince, karayolunu su bastı.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'nde aşırı yağışlar sonrası nehrin su seviyesi yükselince, karayolunu su bastı. Bir araçta mahsur kalanları ise ekipler kurtardı.

Olay ülkenin en büyük ilçelerinden Limasol'da meydana geldi. Nehre paralel karayolu, nehirdeki su sevilesinin yükselmesi sonrası sular altında kaldı. O sırada yolda seyretmekte olan araçta bulunan iki Rum mahsur kalıp, durumu polise bildirdi.

Rum afet bölümü çalışanlarının oluşturduğu bir ekip, sürüklenme riski bulunan araçtakileri zorlu bir operasyonla kurtardı. Bir helikopterin de eşlik ettiği kurtarma operasyonunda araç sağdan ve soldan halatlar yardımı ile kaya ve ağaçlara bağlandı.

Daha sonra iki kurtarma ekibi üyesi araca yaklaşmaya çalıştı. Yoğun akıntı nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan ekip üyeleri, aracın içerisinde bulunanlara önce can yelekleri giydirdi.

'NEHİR KENARLARINDAN UZAK DURUN'

Aracın içerisinde mahsur kalan Rumlar, iki saat süren çalışmalar sonrasında kurtarıldı. Rum medyası, kurtarılan iki kişinin sağlık durumun iyi olduğunu yazdı. Rum afet kurumu da selin yoğun olabileceği nehir bölgelerinden uzak durulması çağrında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kurtarma çalışmalarından görüntüler

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