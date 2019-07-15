DHA DIŞ - Kiev Büyükelçiliği’nde 15 Temmuz anma töreni 

Sonat KEREM, KİEV, (DHA) - Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’nde, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, darbe girişimini anlatan bir kısa video gösterisi izlendi. Daha sonra kürsüye gelen Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, 15 Temmuz’da Türkiye’nin tarihinin en kanlı ve haince saldırısı ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Türkiye’nin 15 Temmuz’da çok zorlu bir gece yaşadığını hatırlatan Güldere, “Fakat demin videosunu gördüğünüz kahramanlar bu hıyaneti boşa çıkardılar. Polis Özel Harekat Dairesi’ndeki 51 arkadaşımızın cesetlerinin parçasına dahi ulaşılamadı” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bedel ödemeye hazır olduğunu vurgulayan Güldere, şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti bugün üç sene öncesine kıyasla daha güçlüdür, dimdik ayaktadır. Biz, tarihten gelen sorumluluğumuzu müdrik bir ülkeyiz. Bölgemize karşı 360 derecelik bir vizyona sahibiz. Bölgemizde barış, huzur ve istikrar istiyoruz. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya da hazırız. Fakat bizi bu gibi yöntemlerle sendeletip düşürebileceğini düşünenler varsa, hodri meydan.”