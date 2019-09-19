DHA DIŞ - Kiev’de köprüyü havaya uçurmakla tehdit eden eylemci yakalandı (EK GÖRÜNTÜLER)

Sonat Kerem, Ukrayna, (DHA)- Ukrayna’nın başkenti Kiev'de silahlı eylemci, otomobille geldiği Metro Köprüsü'nü havaya uçurma tehdidinde bulundu. Güvenlik güçlerinin alarma geçtiği olayda, silahlı eylemci, özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Kiev'de dün akşam saatlerinde araç trafiğinin en yoğun olduğu saatte bir kişi metro köprüsünde eylem yaptı. Aracından inen askeri kamuflajlı bir kişi, görgü tanıklarının ifadesine göre önce otomatik silahla havaya birkaç kez ateş açtı ve o esnada bölgeden geçenlerin araçlarından inmemesini istedi. Köprü üzerinde bulunan araçlardaki kişiler ise panikle bölgeden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, köprü araç trafiğine kapatıldı. Şüpheli ise köprüyü havaya uçarma tehditinde bulundu.

Şüpheli eylemini sürdürürken, olay yerine çevik kuvvet polisleri ve tüm acil durum birimlerinin yanısıra zırhlı askeri araçlar eşliğinde özel harekât ekibi de sevk edildi. İçişleri Bakanı Arsen Avakov de olay yerine geldi.