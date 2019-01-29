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DHA DIŞ - Kiev'de sahte polis, bir Türk'ü dolandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 05:08 | Son Güncelleme

 Ukrayna’nın başkenti Kiev’e turist olarak gelen bir Türk vatandaşı dolandırıcıların kurbanı oldu.

Sonat KEREM, KİEV, (DHA) Ukrayna’nın başkenti Kiev’e turist olarak gelen bir Türk vatandaşı dolandırıcıların kurbanı oldu.

Ukrayna basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Kiev’in merkezinde akşam saatlerinde konakladığı otele doğru yürüyen Türk turist, önündeki bir kişinin cebinden parasının düştüğünü gördü.

Bu kişiyi uyararak yerden aldığı bir tomar parayı kendisine uzatan Türk vatandaşı, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Turistin yardım etmek istediği kişi, paranın eksik olduğunu iddia etti.

Bu sırada yanlarına gelen diğer bir kişi, gösterdiği sahte kimlikle kendini polis olarak tanıtarak, Türk vatandaşından tüm ceplerini boşaltmasını istedi.

Bunun üzerine Türk turist, cüzdanını sahte polise verdi. Cüzdandaki tüm parayı alan dolandırıcılar farklı yönlere doğru kaçarak izlerini kaybettirdi.

Dolandırıldığını anlayan Türk vatandaşı hemen polise başvurdu. Dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlatan Ukrayna polisinin, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldığı belirtildi.

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