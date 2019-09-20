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DHA DIŞ- Kiev'deki saldırgan, polis İHA'sını düşürmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 21:27 | Son Güncelleme

Kiev’de üzerine arabasıyla çıktığı köprüyü bomba ile havaya uçurma tehdidi yapan eski asker Aleksey Belko’nun, polis İHA’sını silahla vurduğu görüntüler yayınlandı.

Ukrayna, (DHA)- Kiev’de üzerine arabasıyla çıktığı köprüyü bomba ile havaya uçurma tehdidi yapan eski asker Aleksey Belko’nun, polis İHA’sını silahla vurduğu görüntüler yayınlandı.

Başkent Kiev’de Metro köprüsünü havaya uçurmakla tehdit eden eski asker Aleksey Belko, kendisine düzenlenen operasyon sırasında kullanılan insansız hava aracını silahla düşürdü. O anlar, Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Birimi tarafından yayınlandı. Görüntülerde, Belko’nun kendisini görüntüleyen İHA’ya defalarca ateş ettiği ve sonrasında İHA’nın nehre düştüğü görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Aleksey Belko’nun İHA’ya ateş etmesi
-İHA’nın nehre düşmesi
-Aleksey Belko’nun fotoğrafı

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