HABER

DHA DIŞ- Kilisede ayin sırasında oyun oynamak isteyen köpek kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 13:35 | Son Güncelleme

Brezilya’da kilisede ayin sırasında rahibin ayakucuna yatan köpek oyun oynamak istedi.

Vahdet Ayaz, (DHA)- Brezilya’da kilisede ayin sırasında rahibin ayakucuna yatan köpek oyun oynamak istedi. Görüntüler sosyal medyada yaklaşık 7 milyon kez izlenirken, çok sayıda yorum aldı.
Belo Horizonte şehrindeki Paróquia Nossa Senhora das Dores kilisesinde yapılan ayin sırasında rahibin önüne yatan köpek oyun oynamaya başladı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, kilise korosuna eşlik eden rahibin, elindeki mikrofonu indirerek köpekle oynamaya başladığı görüldü.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yaklaşık 7 milyon kez izlenirken; 10 binden fazla da yorum aldı.

Görüntü Dökümü
-----------------------------
-Ayin sırasında rahibin ayakucuna yatan köpek
-Rahibin mikrofonu indirerek köpekle oynaması

En az Türk vatandaşının yaşadığı ülke hangisi?En az Türk vatandaşının yaşadığı ülke hangisi?
Eski askeri hastane, Askeri Sağlık Müzesi olacakEski askeri hastane, Askeri Sağlık Müzesi olacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Japonya'da Türkiye paneli düzenlediCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Japonya'da Türkiye paneli düzenledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

İran'dan kritik ABD açıklaması: Diplomasi yolu kapandı!

İran'dan kritik ABD açıklaması: Diplomasi yolu kapandı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güneşin en güzel halini görmek için Nemrut Dağı'na çıktılar

Güneşin en güzel hali! Görmek için oraya akın ettiler

Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsi kaldırıldı!

Flaş gelişme! Ev hapsi kaldırıldı

Nemrut Dağı'na zorlu yolculuk

Her gün bu yolu geçiyorlar! Tam 15 kilometre boyunca...

İzmir'de akılalmaz olay! "Bunun adı Vandalizmdir"

İzmir'de akılalmaz olay! "Bunun adı Vandalizmdir"

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

Cadde ortasında feci anlar! Saniye saniye görüntülendi

Cadde ortasında feci anlar! Kimse bakamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.