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DHA DIŞ - Kırım Tatarları: Rusya’nın baskıları artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 12:54 | Son Güncelleme

Rusya’nın, beş yıl önce ele geçirdiği Ukrayna’nın Kırım Yarımadası’nda, Kırım Tatarlarına yönelik baskıları arttırdığı bildiriliyor.

Deniz Berktay, Kiev, (DHA) - Rusya’nın, beş yıl önce ele geçirdiği Ukrayna’nın Kırım Yarımadası’nda, Kırım Tatarlarına yönelik baskıları arttırdığı bildiriliyor.

Kırım Tatarlarının temsili organı niteliğindeki Kırım Tatar Milli Meclisi’nden (KTMM) yapılan açıklamada, Kırım’daki Rus makamlarının, bu yılın başından beri 57 Kırım Tatarını tutukladığı bildirildi. 2019 yılının başından beri Rus makamlarının, Kırım’da 73 kez çeşitli evlere yasadışı baskınlar gerçekleştirildiğinin ifade edildiği açıklamada, bu baskınların 55’inin Kırım Tatarlarının evlerine düzenlendiği kaydedildi. Bu yıl ilk kez Kırım Tatar kadınlarının da gözaltına alındığının ifade edildiği açıklamada, bu yılın ilk altı ayında, üç Kırım Tatarı kadının gözaltına alındığı dile getirildi. Açıklamada, Kırım Tatarları hakkında ‘terörizm’ veya ‘aşırılık’ gibi suçlamalarda bulunarak gözaltı ve tutuklamaların yapıldığı, böylelikle Kırım Tatarlarına gözdağı verilmeye çalışıldığı ifade edildi.
Rusya, 2014 yılının Mart ayında, Ukrayna’nın Kırım Yarımadası’nı kendi topraklarına kattığını açıklamıştı. Rusya’nın bu eylemi, Türkiye ve uluslararası toplum tarafından tanınmıyor.

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