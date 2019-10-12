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DHA DIŞ- KKTC Başbakanı Tatar: Allah Mehmetçiğimizi her şeyden korusun

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 22:28 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Türk askerinin yanında olduklarını belirterek, "Allah Mehmetçiğimizi her şeyden korusun" dedi.

Sefa Karahasan/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Türk askerinin yanında olduklarını belirterek, "Allah Mehmetçiğimizi her şeyden korusun" dedi.
KKTC'de bir açılışa katılan ve burada açıklamalarda bulunan Başbakan Tatar, "Biz her zaman Türkiye'nin desteği ile KKTC'yi yaşatıyoruz. Eğer Türk askeri Suriye'de memleketimizin huzuru, bölge barışı için bir harekattaysa, tabii ki Türk ordusunu ve Mehmetçiğimizi buradan duamızla selamlıyoruz. Allah onları her şeyden korusun" diye konuştu.
Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına da değinen Başbakan Tatar, şunları kaydetti:
"Doğu Akdeniz'de şu anda Yavuz sondaj gemimizin çalışmalarını merakla izliyoruz. Oradan verilen mesaj Türkiye Cumhuriyeti için önemlidir. Doğu Akdeniz'de 80 milyonun hakları vardır. KKTC'nin hakları vardır. Doğu Akdeniz'de yapılan çalışmalar milletimizin bekası için hak ve çıkarlarımızın korunması için yapılan kutsal görevdir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın açıklamaları

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