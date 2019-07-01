HABER

DHA DIŞ- KKTC Başbakanı Tatar: Kimsenin zarar görmemesi en büyük teselli

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 10:45 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, dün gece yarısı Taşkent bölgesine düşen ve henüz ne olduğu kesinleştirilemeyen cisimle ilgili incelemelerde bulunarak, tüm ülkeye 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KKTC Başbakanı Ersin Tatar, dün gece yarısı Taşkent bölgesine düşen ve henüz ne olduğu kesinleştirilemeyen cisimle ilgili incelemelerde bulunarak, tüm ülkeye 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Tatar, cismin yerleşim yerinin üzerine düşmemesinin ve kimsenin zarar görmemesinin büyük bir teselli olduğunu söyledi.
Başbakan Tatar, yetkililerin cismin ne olduğunu incelemekte olduğunu kaydederek, "En kısa zamanda arkadaşlarımız incelemeleri sonrasında bizlere bilgi vereceklerdir. Bizler de bunu kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.
Tatar, Taşkent bölgesine düşen cisim hakkında, "Bunun bir füze olduğu yönünde. Kaza da olabilir, Bekleyip göreceğiz. Kesin bilgi alınınca paylaşacağız. Bir yerleşim yerine düşmemesi ve kimsenin zarar görmemesi büyük tesellimiz. Bu bölgedeki gerginliğin neticesi. Dünyanın çeşitli yerlerinde böyle kazalar olabilir. Benim değerlendirmem kaza ya da rastlantı noktasında" dedi.
Tatar, "Suriye-İsrail arasındaki saldırıdan kaynaklandığı ifade ediliyor. Askeri makamlardan teyit ettikten sonra paylaşabiliriz" dedi.
Olayın meydana gelmesinin ardından Türkiye yetkilileri ile henüz bir görüşmesi olmadığını da söyleyen Başbakan Tatar, "İlgili arkadaşlar az sonra bizlere Bakanlar Kurulu’nda bu bilgileri verecektir. Gerekirse biz de bunları kamuoyu ile paylaşırız" dedi.
Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan'la bölgede incelemelerde bulunduktan sonra tüm ülkeye 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Görüntü Dökümü
-------------------------------
-KKTC Başbakanı Tatar’ın bölgeye gelişi
-Patlama bölgesinde yapılan incelemelerin görüntüleri

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Aydıntepe Yeraltı Şehri ziyaretçilerini ağırlıyorAydıntepe Yeraltı Şehri ziyaretçilerini ağırlıyor
Bal satışıyla tanınan Ekrem İncel'in villasında soygun: 1.5 milyon dolarım çalındıBal satışıyla tanınan Ekrem İncel'in villasında soygun: 1.5 milyon dolarım çalındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

23 Haziran sonrası istifa krizi! Art arda duyurdular

23 Haziran sonrası istifa krizi! Art arda duyurdular

Survivor Yunanistan şampiyonu belli oldu!

Survivor Yunanistan şampiyonu belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

KKTC'de korkutan patlama!

KKTC'de korkutan patlama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ile Bulgaristan sınırına köprü kuruluyor

Çalışmalar tamamlandı! Yeni proje geliyor

Duyan inanamıyor! Herkes Erzurum'daki gizemli yolun sırrını çözmeye geliyor

Duyan inanamıyor! Herkes gizemli yolun sırrını çözmeye geliyor

Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı!

Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı!

Tuzla'da araç muayane istasyonunda kavga!

Yumruklar havada uçuştu! Elektroşok cihazıyla saldırdı

Kemaliye’de kapı tokmaklarının sırrı

O ilçeye özel üretiliyordu! 120 yıl sonra ilk kez...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden motosikletiyle tek teker geçmişti! Emniyet duyurdu: Yakalandı

Emniyet duyurdu! Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.