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DHA DIŞ - KKTC Başbakanı Tatar: Rumların kararı barışa hizmet etmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 14:31 | Son Güncelleme

 KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi'nin, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisinin personeli ve Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin yetkililerinin de aralarında bulunduğu 25 kişi için uluslararası tutuklama emri çıkarmasına sert tepki gösterdi. DHA'ya özel açıklamalar yapan Tatar, "Rumlar çok yanlış yaptı, bu barışa hizmet etmeyen bir adımdır" dedi.  Kıbrıs'ta, Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de hakları olduğunu kaydeden Tatar, "Kıbrıs'ta en büyük hukuksuzluğu Rumlar yapmaktadır" dedi. KKTC Başbakanı Tatar şöyle devam etti;  "Rumlar, Doğu Akdeniz'de tek taraflı hareket etmektedir.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi'nin, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisinin personeli ve Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin yetkililerinin de aralarında bulunduğu 25 kişi için uluslararası tutuklama emri çıkarmasına sert tepki gösterdi. DHA'ya özel açıklamalar yapan Tatar, "Rumlar çok yanlış yaptı, bu barışa hizmet etmeyen bir adımdır" dedi.

Kıbrıs'ta, Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de hakları olduğunu kaydeden Tatar, "Kıbrıs'ta en büyük hukuksuzluğu Rumlar yapmaktadır" dedi. KKTC Başbakanı Tatar şöyle devam etti;

"Rumlar, Doğu Akdeniz'de tek taraflı hareket etmektedir. Kıbrıs Cumhuriyeti adına anlaşmalar yapmaktadırlar. Ama Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eşit iki ortağı vardır, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar. Dolayısıyla Rumların her anlamda yaptığı büyük bir hukuksuzluktur. Büyük bir samimiyetsizliktir. Bu adımlar barışa hizmet etmemektedir. Yavuz gemisi de Fatih gemisi de Türkiye ile KKTC arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde çalışmalarını yapmaktadır. Türkiye Hükümetinin kararlılığını ve tutumunu iftiharla izliyoruz. Desteğimiz tamdır. Bir milyonluk nüfusa sahip olan Rumlara, 80 milyonluk Türkiye ile KKTC asla seyirci kalmayacaktır. Haklarımızı sonuna kadar arayacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

KKTC Başbakanı'nın açıklaması
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