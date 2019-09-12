DHA DIŞ- KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Bu toplumsal bir seferberlik meselesidir

Sefa KARAHASAN/KKTC, (DHA)- Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün gece Çatalköy’de mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın olduğu askeri bölgeyi ziyaret ederek komutanlardan bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Akıncı, daha sonra patlamadan etkilenen Acapulco Resort- Convention Oteli’ni de ziyaret ederek yetkililerle görüştü. Burada yaptığı konuşmada, yaşanan bu kötü olayın beraberinde çıkarılacak dersler getirmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Önemli olan bu olaydan dersler alarak bunlardan yararlanıp geleceğe bu şekilde yürüyebilmektir” dedi. Yaşanan olayın ardından alınması gereken tedbirlere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, patlama sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi. Patlama bölgesinde 79 asker olduğunu ve bu askerlerin güvenle tahliye edildiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, yakın çevrede köyler ve otellerde binlerce misafir olduğunu kaydederek, asker, polis, sağlık çalışanları, itfaiye, sivil savunma ekiplerinin seferber olduğunu ve toplumsal bir anlayışla hareket edildiğini söyledi.

“TÜM YURTTAŞLARIMIZDAN PATLAMAMIŞ MADDE GÖRMELERİ DURUMUNDA İLK FIRSATTA POLİS YETKİLİLERİNE ULAŞMALARINI RİCA EDİYORUM” Yetkililer tarafından bölgede alınması gereken tedbirlerin alındığını ve herhangi bir can kaybı yaşanmasının önüne geçildiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü ve yakın zaman içerisinde Türkiye’den uzman ekibin adaya gelerek patlamanın sebeplerinin araştırılacağını ifade etti. Akıncı sözlerine şu şekilde devam etti: “Devam etmekte olan arama faaliyetleri vardır. Tüm yurttaşlarımızdan bu bölgede dolaşırken herhangi bir patlamamış madde görmeleri durumunda ilk fırsatta polis yetkililerine ulaşmalarını rica ediyorum. Hatırlanacağı gibi bir süre önce, Mevlevi civarında atış alanındaki patlamamış bir mermi 13 yaşındaki bir çocuğumuzun canına mal olmuştu. Allah korusun, benzeri durumların burada da olmasını asla istemeyiz, o nedenle çok dikkatli olalım ve bölgede şüpheli bir madde görürsek onu ellemeyelim.” “SERİNKANLILIKLA NE GİBİ TEDBİRLER ALINABİLİR DEĞERLENDİRİLMELİ”