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DHA DIŞ- KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: AB’nin kararı adil değil ve kabul edilemez

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 12:24 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, AB’nin Akdeniz’deki doğalgaz çalışmaları nedeniyle Türkiye’ye karşı yaptırım kararı almasına, “AB’nin Türkiye’ye karşı bazı yaptırım kararları alması, sorunun çözümüne katkı koymayan, adil olmayan, kabul edilemez bir durumdur" diyerek, tepki gösterdi.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, AB’nin Akdeniz’deki doğalgaz çalışmaları nedeniyle Türkiye’ye karşı yaptırım kararı almasına, “AB’nin Türkiye’ye karşı bazı yaptırım kararları alması, sorunun çözümüne katkı koymayan, adil olmayan, kabul edilemez bir durumdur" diyerek, tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu yaptığı yazılı açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bütün ısrarlı uyarılarımıza rağmen, hidrokarbon faaliyetlerini tek yanlı olarak sürdürmeye devam edince, Kıbrıs Türk tarafına ve Türkiye’ye aynı şeyi yapmaktan başka bir seçenek bırakmamıştır" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 'Ada'daki gerginliği düşürmek için Rumlara doğalgazda ortak komite kurma önerisi yaptığını hatırlatan Burcu, "Cumhurbaşkanımızın bu önerisi, adamız ve etrafımızdaki coğrafyayı, aynı zamanda enerji çeşitliliği ve güvenliği bakımından alternatifler arayan AB’yi de rahatlatacak bir öneridir. Önerilerimiz henüz karşı tarafın değerlendirmesine açık bir durumdayken, beklentimiz AB’nin Rum Yönetimine bu önerilerimizi ciddiyetle ele alıp değerlendirmesini telkin etmesi yönündeydi. Bunu yapmayıp tam tersi olarak AB’nin Türkiye’ye karşı bazı yaptırım kararları alması sorunun çözümüne katkı koymayan, adil olmayan, kabul edilemez bir durumdur” dedi.
“AB’nin bu tutumu Doğu Akdeniz’deki gerginliği azaltmadığı gibi, Kıbrıs’taki çözüm çabalarına da hiçbir katkı koymamaktadır" şeklinde devam eden Burcu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bölgemizdeki gerginliğin azaltılmasına ve tıkanıklıkların aşılmasına yönelik arayışlar için çıkış yolu, cezalandırmaktan değil, diyaloğa dayalı hakkaniyetli bir işbirliğinden geçmektedir."

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