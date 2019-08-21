DHA DIŞ - KKTC eğitimden bu yıl 1 milyar dolar gelir bekliyor

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (KKTC) 21 üniversitede eğitim gören 102 bin öğrenciden 2019 yılı için yaklaşık 1 milyar dolarlık gelir elde etmeyi planlıyor. KKTC ekonomisinin 'lokomotif sektörü' olarak öne çıkan üniversitelerde, 55 bine yakın Türkiye Cumhuriyeti'nden giden öğrenci eğitim görüyor. Eğitim sektörünün KKTC'nin 'bel kemiği' olduğuna işaret eden Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, "KKTC güvenilir ve huzurlu bir ortamı ile öğrenci yaşam merkezi" derken, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler de, "Üniversitelerimizden alınan diplomaların denklik sorunları yok" dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Örgün Yüksek Öğretim Programlarının Kontenjanları ve Yerleşen Aday Sayılarının sonuçlarına göre bu yıl KKTC'deki üniversitelere 8 bin 39 öğrenci yerleşmeye hak kazandı.

EKONOMİNİN YÜZDE 10'UNU OLUŞTURUYOR

KKTC'de de, yeni gelecek öğrenciler için hazırlıklar başladı. KKTC ekonomisinin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan eğitim sektörü ile ilgili DHA'ya bilgi veren Ekonomi Bakanı Taçoy, "Eğitim sektörünün ülkemize katkısını say say bitmez. Ekonomik anlamda önemli kazançlar sağlıyoruz" dedi. KKTC'nin eğitim sektöründen 2018 yılında 800 milyon dolar gelir elde ettiğine işaret eden Taçoy, "2019 yılı için beklediğimiz rakam yaklaşık bir milyar dolar" dedi.